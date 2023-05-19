Подмосковье 19 мая 2023, 15:08 Более 6,6 тысяч ям устранили на дорогах в Химках с начала года

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План по ямочному ремонту дорог в Химках выполнили на 91%. С начала года рабочие устранили более 6,6 тысяч ям. В работе осталось менее 700.

Химки вошли в топ округов по темпу устранения ям в рейтинге Главного управления содержания территорий Московской области. Специалисты уже отремонтировали 803 участка дорог. Сейчас идут работы по установке бордюров, ограждений, опор освещения, дорожных знаков и очистке обочин.

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«Ускорить процесс ямочного ремонта дорог помогают сами химчане. Они сообщают председателям советов домов, депутатам и общественникам о проблемных участках. Эту информацию оперативно передают в „Объединенное городское хозяйство“», — отметил муниципальный депутат Александр Васильев.

Первая волна ямочного ремонта продлится до 30 июня. После будут устранят дефекты, выявленные дополнительно.

Кроме того, в Химках приступили к капитальному ремонту дорожного полотна. Его проведут на девяти дорогах общей протяженностью более 11 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что строительство развязки Северного обхода с Дмитровским шоссе в Лобне завершат к концу года.

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