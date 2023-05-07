Подмосковье 07 мая 2023, 12:21 Губернатор Воробьев: строительство развязки Северного обхода с Дмитровским шоссе в Лобне завершат к концу года

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В Лобне завершается строительство Северного обхода. Последняя развязка с Дмитровским шоссе будет готова к концу 2023 года. Об этом в программе «Вести-Москва. Неделя в городе» сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Длина дороги составит 6,5 километра. Некоторые ее участки уже открыли, ими активно пользуются местные автомобилисты.

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«Это поменяло кардинально ситуацию и по экологии, и по времени. Едешь ты в Москву или возвращаешься, или просто передвигаешься по городу. Большой проект, который нам при поддержке правительства РФ и нашего президента удалось реализовать. И что важно — досрочно», — рассказал губернатор Воробьев.

Благодаря обходу не нужно ездить через железнодорожные пути, по которым постоянно ходят поезда. Из-за этого в таких местах собирались пробки на сотни метров.

Дмитровское шоссе в районе Лобни расширят с четырех до шести полос. Последний участок Северного обхода — это развязка на пересечении с Дмитровским шоссе. Она будет готова к концу года.

«Эта развязка позволит более коротким путем заехать на обход и приехать в город. И соответственно, даже когда из Лобни будут выезжать в сторону области и Дмитрова, по 10-15 минут в каждую сторону еще будут экономить», — заявил Воробьев.

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