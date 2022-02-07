Более 65 земельных участков выдали для храмов и монастырей Подмосковья за год

Религиозные организации Московской области получили 66 земельных участков за прошлый год. Их передали церквям, храмам и монастырям.

Источник: фотобанк Московской области, Ксения Сидорова

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, такую работу провели согласно Земельному кодексу России.

«В 25 городских округах бесплатно передали в собственность 48 участков, а еще 18 участков в 15 округах — в безвозмездное пользование под строительство», — уточнила она.

В результате новые храмы откроют, например, в Сергиевом Посаде, Коломне, Зарайске, Подольске, Богородском округе и не только. Участки выдали в безвозмездное пользование до 10 лет.

С начала этого года согласовали бесплатное предоставление участков православному приходу в Солнечногорске, а также Троицкому храму в Лосино-Петровском, Пантелеимоновскому храму в Химках и не только.