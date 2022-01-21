Свыше 800 человек окунулись в купели у главного храма ВС в Одинцове
Почти 900 человек приняли участие в праздновании Крещения рядом с главным храмом Вооруженных сил России в Одинцове. Из них более 800 жителей окунулись в купели.
В комитете по туризму Подмосковья подчеркнули, что вблизи храма обустроили сразу 14 купелей. Рядом разместили теплые раздевалки, а за безопасностью следили врачи и спасатели.
Для удобства жителей парковка работала без ограничений. А чтобы было удобно добраться до храма, в Одинцове работали дополнительные рейсы.
Около 210 тысяч человек приняли участие в праздновании Крещения в Подмосковье к утру 19 января. Из них 108 тысяч жителей окунулись в купели.
Всего в Подмосковье обустроили 237 купелей. Большинство из них разместили при храмах, церквях и рядом со святыми источниками.
Ранее мы рассказали, как в Подмосковье прошла крещенская ночь. С праздником жителей поздравил губернатор Андрей Воробьев.