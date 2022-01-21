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    21 января 2022, 10:29

    Свыше 800 человек окунулись в купели у главного храма ВС в Одинцове

    Анастасия Аброськина

    Почти 900 человек приняли участие в праздновании Крещения рядом с главным храмом Вооруженных сил России в Одинцове. Из них более 800 жителей окунулись в купели.

    Свыше 800 человек окунулись в купели у главного храма ВС в Одинцове | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья подчеркнули, что вблизи храма обустроили сразу 14 купелей. Рядом разместили теплые раздевалки, а за безопасностью следили врачи и спасатели.

    Для удобства жителей парковка работала без ограничений. А чтобы было удобно добраться до храма, в Одинцове работали дополнительные рейсы.

    Свыше 800 человек окунулись в купели у главного храма ВС в Одинцове | Изображение 2

    Около 210 тысяч человек приняли участие в праздновании Крещения в Подмосковье к утру 19 января. Из них 108 тысяч жителей окунулись в купели.

    Всего в Подмосковье обустроили 237 купелей. Большинство из них разместили при храмах, церквях и рядом со святыми источниками.

    Свыше 800 человек окунулись в купели у главного храма ВС в Одинцове | Изображение 3

    Ранее мы рассказали, как в Подмосковье прошла крещенская ночь. С праздником жителей поздравил губернатор Андрей Воробьев.