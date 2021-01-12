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    12 января 2021, 17:49

    Более 64 тысяч услуг оказали детям-инвалидам и их семьям через портал «Дар» в Подмосковье в 2020 году

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    На портале «Дар» в 2020 году было зарегистрировано более 6 тысяч пользователей и оказано 64103 услуги детям-инвалидам и их семьям. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

    С помощью портала «Дар» жители Подмосковья могут уточнить актуальную информацию о прохождении курсов реабилитации, получить помощь в приобретении лекарств и специализированного питания, уточнила министр.

    Портал «Дар» был создан в 2017 году на базе «Балашихинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка» и оказывает информационно-аналитическое сопровождение каждому ребенку и подростку с инвалидностью Московской области от рождения до 21 года.

    Чаще всего жители региона обращались, чтобы получить консультации с юристом по порядку предоставления социальных услуг, льгот и начисления пособий, найти учреждения и специалистов для оказания определенных медицинских услуг, а также чтобы получить сопровождение по организации досуга.