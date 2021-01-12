Более 64 тысяч услуг оказали детям-инвалидам и их семьям через портал «Дар» в Подмосковье в 2020 году

С помощью портала «Дар» жители Подмосковья могут уточнить актуальную информацию о прохождении курсов реабилитации, получить помощь в приобретении лекарств и специализированного питания, уточнила министр.

Портал «Дар» был создан в 2017 году на базе «Балашихинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Росинка» и оказывает информационно-аналитическое сопровождение каждому ребенку и подростку с инвалидностью Московской области от рождения до 21 года.

Чаще всего жители региона обращались, чтобы получить консультации с юристом по порядку предоставления социальных услуг, льгот и начисления пособий, найти учреждения и специалистов для оказания определенных медицинских услуг, а также чтобы получить сопровождение по организации досуга.