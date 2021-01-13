Более 600 жителей Щелкова сделали прививку от ковида

Масштабная вакцинация от коронавируса продолжается в Московской области. Прививку сделали уже более 600 жителей городского округа Щелково.

Как сообщается на сайте администрации Щелкова, записаться на прививку можно с помощью портала госулуг или по телефону «122». Лучше при себе иметь полис ОМС и паспорт. Через 21 день после первого укола нужно прийти ко врачу для получения второго компонента вакцины.

«В Щелковской областной больнице используют отечественную вакцину „Гам-КОВИД-Вак“. Работают два прививочных кабинета: поликлиника № 1, кабинет № 233 и поликлиника № 2, кабинет № 48. Часы работы с 08:00 до 19:00», — сказан в сообщении.

Перед прививкой необходима консультация врача. Вакцинироваться могут люди от 18 лет, которые не болели COVID-19 и не относятся к группам риска по здоровью. Прививку нельзя делать беременным и кормящим матерям, а также аллергикам, людям с хроническими и острыми инфекционными заболеваниями. При повышенной температуре прививку также делать не будут.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 550-50-30.

В Подмосковье делают прививку и препаратом «Спутник V». Им вакцинировали уже более 19,4 тысячи жителей региона.