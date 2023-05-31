Подмосковье 31 мая 2023, 09:30 Более 600 рабочих мест появилось в особых экономических зонах Подмосковья за квартал

Читать 360tv в

В первом квартиле года резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в свои производства 5,5 миллиарда рублей, при этом создав более 600 рабочих мест. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«В Подмосковье работают пять особых экономических зон, чьи резиденты активно инвестируют в свое развитие. По состоянию на первый квартал их инвестиции достигли 5,5 миллиарда рублей. За тот же период объем налоговых отчислений достиг 2,8 миллиарда рублей», — отметила Зиновьева.

Реклама

Лидером по объему привлеченных инвестиций стала ОЭЗ «Дубна». Эта особая экономическая зона была создана в 2005-м, а в прошлом году получила серебро национального рейтинга России. За три первых месяца года резиденты «Дубны» вложили в свои проекты 2,8 миллиарда рублей.

В Подмосковье также работают ОЭЗ «Исток», «Кашира», «Максимиха» и «Ступино Квадрат». Размещая свой бизнес на одной из пяти подмосковных площадок, инвесторы получают ряд налоговых льгот и другие преимущества для развития.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».