Подмосковье 22 февраля 2023, 11:47 Более 600 пациенток получили помощь в Центре репродуктивного здоровья детей в Долгопрудном за год

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Врачи из Долгопрудного призвали показывать девочек гинекологам для профилактики опухолей. Такую помощь с 2020 года оказывают в Центре репродуктивного здоровья детей и подростков Подмосковья на базе Долгопрудненской центральной больницы.

Доктор медицинских наук Елена Сибирская рассказала, что уникальный узкоспециализированный центр создан специально для оказания помощи детям и подросткам Подмосковья. Записаться на консультацию можно самостоятельно либо по направлению детских врачей-гинекологов.

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«Любая помощь, которая может понадобиться девочкам, будет им здесь оказана. Родители должны знать и помнить, что если ребенок маленький, это не значит, что у него не может быть каких-либо гинекологических заболеваний. У девочек без симптомов может протекать опухоль яичников, и это частое явление», — объясняет Сибирская.

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По словам профессора, детям в обязательном порядке нужно посещать гинеколога и не отказываться от проведения диспансеризации, которая проводится в возрасте трех, семи и 13 лет, а дальше — ежегодно.

В 2022 году лечение в стационаре Долгопрудного получили 676 девочек со всей Московской области. В благодарность за оказанную помощь пациентки дарят своим врачам рисунки и поделки, сделанные своими руками. Сувениры украшают стены ординаторской и бережно хранятся на рабочих столах сотрудников центра.

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