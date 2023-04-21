Подмосковье 21 апреля 2023, 18:10 Более 60 площадок «Мегабак» будут работать по время субботника в Подмосковье Министерство ЖКХ

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Более 60 площадок «Мегабак» будут работать во время Всероссийского субботника в Московской области. Мероприятие пройдет в субботу, 22 апреля.

В этот же день все городские округа Подмосковья примут участие в «Мегасубботнике».

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«Как и в прошлом году, в ежегодном подмосковном субботнике будет задействован проект „Мегабак“. Все желающие смогут принять участие в экоэстафетах и экоквестах», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

​Мероприятие поддержат администрации муниципалитетов, региональные операторы и Ассоциация общественного контроля в сфере обращения с ТКО. Все твердые коммунальные отходы, собранные в ходе «Мегасубботника», направят напрямую на переработку.

На всех пунктах приема вторичного сырья есть контейнеры для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. Адреса «Мегабаков» можно найти на сайте мегабак.рф.

Ранее губернатор Андрей Воробьев позвал жителей Подмосковья на Всероссийский субботник. Мероприятие запланировали на 22 апреля.

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