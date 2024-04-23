Подмосковье 23 апреля 2024, 16:04 Более 60 машин подготовили к пожароопасному сезону в Истре Пресс-служба администрации г. о. Истра

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Совещание по подготовке к пожароопасному сезону провели в Истре. Для предотвращения пожаров в округе подготовили 180 специалистов, более 60 единиц техники и спецсредства.

Предприятие «Додхибимр» подготовило к пожароопасному сезону шесть водоподвозящих машин. Также разработаны пять маршрутов пешего и автомобильного патрулирования лесных участков общей протяженностью 52 километра.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

С 15 апреля началась работа по противопожарной опашке границ 48 населенных пунктов. Для этого задействовано семь тракторов. Работы завершат в середине мая.

Пресс-служба администрации г. о. Истра

Напомним, административный штраф за поджог сухой травы составляет от 10 до 20 тысяч рублей — для граждан; от 30 до 60 тысяч рублей — для должностных лиц; от 60 до 80 тысяч рублей — для предпринимателей; от 400 до 800 тысяч рублей — для юридических лиц. Последствия и обстоятельства поджога могут также привести к уголовной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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