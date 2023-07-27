Подмосковье 27 июля 2023, 19:07 Более 60 детей из новых районов России приехали в лагерь в Подмосковье Фото: unsplash.com

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Более 60 детей приехали по приглашению шахматиста Сергея Карякина из ДНР в лагерь в деревне Путилково в Московской области. Это произошло в рамках пилотного проекта «Донецкая смена». Среди прибывших оказался 10-летний Кирилл Фатеев.

В лагере мальчик научился плести бусы из бисера.

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«Очень много событий у детей происходит, они все время ходят на концерты и экскурсии. Ездят на шахматные соревнования. Буквально вчера они поехали на кубок Сергея Карякина, который проводился в парке Лазутиной в Одинцове», — рассказала Сергей Карякин.

На соревнованиях 13-летний Иван Попухов занял третье место.

«Мы сыграли сеанс одновременной игры с Сергеем Александровичем Карякиным. И дальше мы приняли участие в его турнире. Была упорная борьба. Я шел четыре из четырех очков. В итоге одну партию проиграл. Потом сыграл партию в ничью. Потом выиграл», — рассказал подросток.

В лагере ребята играют в шахматы, плетут бусы и браслеты, проходят арт-терапию, рисуют стрит-арт. Каждый день они ездят в новые места. Школьники уже побывали на Красной площади, в зоопарке, океанариуме, занимались зарядкой с Сергеем Карякиным и боксером Дмитрием Пирогом. К ним приезжал с концертом Сосо Павиашвили.

В ближайшее время ребята отправятся на концерт Анны Седаковой и группы «Винтаж» с Анной Плетневой. Смена продлится три недели.

«По детям видно, насколько они чувствительны вот к этому человеческому. К человеческим эмоциям. Вы заметили, они любят обниматься, благодарить», — заявила руководитель детского лагеря «Донецкая смена» Наталья Костикова.

Ребята пробудут в Подмосковье до середины августа, затем вернуться домой.

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