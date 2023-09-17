Подмосковье 17 сентября 2023, 00:03 Более 6 тысяч тонн зерна собрали на сельхозпредприятии «Емельяновка» в Озерах за лето Телеканал «360»

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Минувшее лето выдалось в Подмосковье дождливым, это благоприятно повлияло на богатый урожай с полей сельхозпредприятия «Емельяновка» в Озерах городского округа Коломна. В этом году специалисты собрали более 6,5 тысячи тонн зерна ячменя и озимой пшеницы. Также до конца сезона фермеры планируют собрать 13 тысяч тонн картофеля.

Также сотрудники предприятия подготовили зеленую массу — корм для коров. В Емельяновке заботятся о двух тысячах буренках.

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«Высокопродуктивное стадо, более 10 тысяч литров на одну корову в год, поэтому они требуют к себе внимания», — отметил генеральный директор предприятия Абдулла Абдуллаев.

Последней с полей в этом году уберут капусту. Этот овощ занял в хозяйстве 130 гектаров. Хранилище планируют наполнить 10 тоннам плодов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения.

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