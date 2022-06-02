Более 5,5 тысячи приборов учета электроэнергии установили в Подмосковье с начала года

Энергетики Мособлэнерго установили и произвели замену более 5,5 тысячи приборов учета (ПУ) электроэнергии за первый квартал 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

«Согласно 522-ФЗ от 27.12.2018, с 1 июля 2020 года обязанность по установке и обслуживанию приборов учета электроэнергии у граждан, проживающих в частных домах, и организаций перешла от потребителей к сетевым компаниям», — говорится в сообщении.

Сетевые организации меняют ПУ по заявлению, по истечению срока эксплуатации или поверки, а также при его поломке или утрате. Замена и последующий допуск производится безвозмездно. В многоквартирных домах обслуживанием электросчетчиков занимается организации, с которыми у собственников заключены договоры энергоснабжения, пояснил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Еще свыше 7,5 тысячи умных электросчетчиков появилось у потребителей Подмосковья с начала 2022 года. Это приборы с дистанционной передачей данных. Это плановые установки, которые идут по графику по заявлениям потребителей, заявил министр.