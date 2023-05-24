Подмосковье 24 мая 2023, 16:18 Более 51 тысячи человек поучаствовали в акции «Ночь музеев» в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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К всероссийской акции «Ночь музеев» в Московской области присоединились порядка 70 государственных и муниципальных музеев. В мероприятиях поучаствовали свыше 51 тысячи человек, что больше прошлогодних показателей на 17%. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

«Самым посещаемым вновь стал музей-заповедник Чайковского в Клину», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

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Участники мероприятий посетили авторские и обзорные экскурсии, лекции научных сотрудников музеев, интерактивные программы, иммерсивные постановки и концерты.

В 2022 году в акции «Ночь музеев» приняли участие более 42,5 тысячи человек, в 2021 году — более 31 тысячи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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