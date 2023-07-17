Подмосковье 17 июля 2023, 09:28 Более 500 велосипедистов стали участниками двухдневного заезда в Верее Фото Cyclingrace.ru

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Двухдневная велогонка в самом маленьком городе Подмосковья объединила более 500 спортсменов. О заключительном заезде серии Cyclingrace в Верее рассказали в Минспорте региона.

Заезды проходили два дня — 15 и 16 июля. Трасса пролегала по живописным местам: вдоль ромашковых лугов, полей кукурузы и лесов, что отметили участники соревнований. На пути велосипедисты могли также видеть старинную застройку, белокаменный кремль, церкви и колоритные дома.

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​​Абсолютными победителями индивидуальной гонки на 25 километров стали Дмитрий Розанов, Евгений Тихонин и Сергей Трубецкой. Среди женщин самыми быстрыми оказались Марина Летаева, Анастасия Рябочкина и Александра Родионова. Подробные результаты заезда здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.

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