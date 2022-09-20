Более 500 тысяч туристов побывали в Коломне за лето | 360°

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Более 500 тысяч туристов побывали в Коломне за лето

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Коломна с каждым годом привлекает все больше туристов. За летний период этого года там побывали больше 500 тысяч человек, округ пользуется большой популярностью у жителей и гостей Подмосковья. С начала этого года Коломну посетили более миллиона человек.

Коломна примерно на 30 лет младше самой Москвы, городской округ располагается в восточной части Подмосковья. Особенной популярностью среди туристов пользуются музей-заповедник «Коломенский кремль», который и сегодня является одним из городских жилых районов, музей истории со вкусом «Коломенская пастила», музей «Калачная».

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Все объекты, которые чаще всего посещают туристы, входят в несколько региональных программ. Например, в «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье», «Лето в Подмосковье».

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Московская область в целом пользуется большой популярностью у туристов. Всего за лето регион посетили как минимум 7,6 миллиона человек. Кроме Коломны, гости активно посещали Сергиев Посад, Зарайск, Серпухов, Истру, Клин, а также парк «Патриот», который находится в Одинцове.

Ранее стало известно: жители Московской области очень надеются, что в ближайшее время их города благоустроят. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах. Такое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал на заседании регионального правительства.

Коломна

Туризм

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