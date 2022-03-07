Более 500 спортсменов стали участниками открытого Кубка федерации самбо Московской области

Открытый Кубок федерации самбо Московской области среди юношей и девушек прошел в Мытищах. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из разных округов Подмосковья и других регионов России.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов, врип главы г. о.Мытищи Юлия Купецкая, президент федерации самбо Московской области Сергей Фомкин и другие.

«Соревнования проходят в лучшем зале для единоборств в Подмосковье. Месяц назад по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы начали строительство еще одного центра для занятий самбо в Можайске. Наша спортивная инфраструктура растет», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Турнир проводился среди юношей и девушек в двух возрастных категориях — 11‐12 и 13‐14 лет. В Кубке приняли участие борцы из Москвы, Владимира, Саратова, Санкт-Петербурга, Ярославля, Иванова и других городов.

Почетными гостями соревнований стали ведущие подмосковные самбисты — чемпион России, Европы и мира, победитель Универсиады Денис Давыдов, мастер спорта международного класса, чемпион и призер Европы, обладатель Кубка мира и Кубка РФ Евгений Максимов, а также чемпионка России, обладательница Кубка мира Карина Черевань.