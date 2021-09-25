Более 500 школьниц Подмосковья приняли участие в игре «Девушки в погонах»

В Подольске сегодня проходит военно-спортивная игра «Девушки в погонах», в которой принимают участие более 500 школьниц из Подмосковья. Об этом РИАМО сообщил замначальника штаба регионального отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.

Игра проходит в микрорайоне Климовск. Это уже третье мероприятие в таком формате и составе. Количество команд с каждый годом растет. Два года назад в игре принимали участие 50 команд, в прошлом году — 60. А в этом году соревнуются уже 72 команды из 34 муниципалитетов, в том числе 17 команд из Подольска.

Девочки начали соревноваться еще с утра, чтобы проверить уровень подготовки, слаженности командной работы, знаний оружейного дела и истории страны.

Программа включала конкурсы смотра строя и песни, марш-броска, знания воинских званий, героических страниц из истории ВОВ, сборки и разборки автомата Калашникова и пистолета Макарова, снаряжения магазина патронами и имитационной стрельбы из АК-47, а также защиты от оружия массового поражения.

Ранее в Подольске прошла акция «Наш лес. Посади дерево».