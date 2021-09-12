Акция «Наш лес. Посади дерево» прошла в Подольске. Добровольцы озеленили школьный двор

Более полутора тысяч человек поучаствовали в экоакции «Наш лес. Посади свое дерево» в Подольске. Если раньше деревья высаживали чаще всего в парках, то теперь акция переместилась туда, где больше всего востребовано озеленение — в жилые дворы, на площадки перед школами и детскими садами.

Высадку саженцев провели во дворе новой школы № 36. Все прошло очень празднично, ведь работы приурочили к значительной дате — 240-летию со дня основания Подольска.

На мероприятии выступили аниматоры, прошел концерт, звучала музыка. В честь дня рождения города активисты посадили ровно 240 деревьев.

Школа на 1100 мест открылась совсем недавно. В этом году в ней учатся 780 школьников, они распределены по 27 классам. Теперь территорию учебного заведения решили озеленить, она стала главной городской площадкой, на которой проводилась экоакция.

Всего за время акции в Подольске высадили больше 6,5 тысячи деревьев и кустарников. На днях посадка деревьев прошла и в Дубне. Там основной локацией для работ добровольцев стали дворы многоэтажек. Жители очень рады, ведь раньше при выходе из дома они видели пустыри, а теперь там вырастут настоящие мини-парки.