Более 500 проверок провели на подмосковных медицинских стройках за месяц

Сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта контролируют работы в 28 объектах здравоохранения Подмосковья. В июле они совершили 517 выездов на стройки.

В регионе производится ремонт детских и взрослых поликлиник, стационаров и женских консультаций. Например, в Дубне сейчас идет реконструкция роддома. Зданию уже 45 лет, замене подлежит практически все — двери, полы, окна, электрика, коммуникации и система отопления. На сегодняшний день фасадные, электромонтажные и сантехнические работы подходят к концу. Специалисты технадзора отмечают, что ход ремонта идет согласно графику.

«Дубненский роддом нуждался в модернизации. Наши специалисты продолжают на плановой основе следить за ходом ремонтных работ. Совсем скоро роддом будет отвечать всем современным стандартам для оказания помощи роженицам и беременным», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

До ремонта в Дубненском роддоме принимали 1,5 тысячи родов в год. 75% от этого числа женщин приезжают сюда из других городов Московской и Тверской областей.

Помимо Дубны, специалисты Управления технического надзора капитального ремонта осуществляют регулярные выезды в городские округа Балашиха, Жуковский, Истра, Егорьевск, Лыткарино, Воскресенск, Наро-Фоминский, Дмитровский и Домодедово. Все капремонты здесь проводятся в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется из регионального бюджета.

Также Московская область начала масштабную программу по новой стандартизации стационаров. Одной из ее целей является качественное изменение размещения пациентов в палатах, рассказал губернатор Андрей Воробьев.