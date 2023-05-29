Подмосковье 29 мая 2023, 11:23 Более 500 мероприятий ко Дню защиты детей проведут в домах культуры Подмосковья Министерство культуры и туризма Московской области

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Тематические выставки, развлекательные программы, концерты, мастер-классы, квесты и показы мультфильмов проведут в культурно-досуговых учреждениях Подмосковья в День защиты детей. В Министерстве культуры и туризма региона рассказали, что для ребят подготовили более 500 мероприятий.

Например, в Центре культуры и досуга города Химки детей ждут вместе с мамами и папами на интерактивную программу «Время играть». Программа состоит из игровых модулей и творческих номеров.

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В Доме космонавтов Звездного Городка представят театрализованную программу «Незнайка в Звездном» по мотивам сказок Николая Носова, а во Дворце культуры «Исток» во Фрязине пройдет праздник «Лучик лета» с ярмаркой и аттракционами.

В КДЦ «Верейский» Раменского округа детей и подростков ждет квест-игра «Тайна пятого элемента», а во Дворце культуры «Родники» Раменского городского округа — дискотека «Здравствуй, лето!».

Более подробная афиша — на официальных сайтах культурно-досуговых учреждений, на Единой платформе домов культуры Подмосковья dk.mosreg.ru и на портале welcome.mosreg.ru.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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