Завод «Барыбино», расположенный в деревне Гальчино, купил 59 коров из Чехии. Это крупнейшее предприятие по производству молока в Подмосковье.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, завод приобрел коров голштино-фризской породы. Коровы голштино-фризской породы прибыли в Подмосковье из Чехии Сергей Воскресенский. Деревня, в которой находится завод, входит в городской округ Домодедово. Все прибывающие в Московскую область животные проходят обязательный 30-дневный карантин. В это время ветеринары осматривают их, чтобы предотвратить ввоз опасных инфекций.