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    28 мая 2021, 16:21

    Крупнейший молочный завод Подмосковья купил 59 коров из Чехии

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Завод «Барыбино», расположенный в деревне Гальчино, купил 59 коров из Чехии. Это крупнейшее предприятие по производству молока в Подмосковье.

    Крупнейший молочный завод Подмосковья купил 59 коров из Чехии | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, завод приобрел коров голштино-фризской породы.

    Коровы голштино-фризской породы прибыли в Подмосковье из Чехии

    Сергей Воскресенский.

    Деревня, в которой находится завод, входит в городской округ Домодедово.

    Все прибывающие в Московскую область животные проходят обязательный 30-дневный карантин. В это время ветеринары осматривают их, чтобы предотвратить ввоз опасных инфекций.