28 мая 2021, 16:21
Крупнейший молочный завод Подмосковья купил 59 коров из Чехии
Завод «Барыбино», расположенный в деревне Гальчино, купил 59 коров из Чехии. Это крупнейшее предприятие по производству молока в Подмосковье.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, завод приобрел коров голштино-фризской породы.
Коровы голштино-фризской породы прибыли в Подмосковье из Чехии
Сергей Воскресенский.
Деревня, в которой находится завод, входит в городской округ Домодедово.
Все прибывающие в Московскую область животные проходят обязательный 30-дневный карантин. В это время ветеринары осматривают их, чтобы предотвратить ввоз опасных инфекций.