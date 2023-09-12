Подмосковье 12 сентября 2023, 18:34 Более 500 гибких газовых подводок заменили в Солнечногорске пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Специалисты обновили 542 гибкие подводки для газового оборудования во время планового технического обслуживания квартир в Солнечногорске. Еще часть заменили в помещениях, которые не удавалось проверить долгое время. Работы провели во время региональной акции «Гибкая подводка».

Госжилинспекция подвела итоги восьми месяцев акции газовой безопасности. За это время в округе 481 замена пришлась на адреса из текущих графиков техобслуживания газового оборудования, еще 61 — на квартиры, куда специалисты не могли получить доступ весь прошлый год. Благодаря акции в них проверили состояние оборудования, вентиляции и заменили пришедшие в негодность элементы.

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«Главная задача акции состояла в том, чтобы помочь нуждающимся обеспечить безопасное использование бытового газа и провести полное техобслуживание оборудования в квартирах, куда до сих пор не могли попасть специалисты газовых предприятий», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Артем Памбухчян.

За последний месяц в Солнечногорске заменили 23 гибкие подводки. Все они находятся в квартирах, хозяева которых долгое время не предоставляли специалистам газовых служб доступ для проведения планового ТО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье показало лучшие среди других регионов России результаты за время участия в президентской программе газификации домов. Благодаря ее продлению к 2030 году подключат еще 515 населенных пунктов.

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