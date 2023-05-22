22 мая 2023, 01:30
Более 500 человек посмотрели концерт в честь Дня славянской письменности и культуры в Химках
Более 500 человек посмотрели концерт под открытым небом на площади храма Богоявления Господня на улице Лавочкина в Химках. Мероприятие организовали в преддверии Дня славянской письменности и культуры в рамках хорового фестиваля православной музыки.
Перед зрителями выступили мужской хор Донского, праздничный хор Свято-Даниловского монастырей, Химкинский большой детский сводный хор и оркестр городской Центральной детской школы искусств. Свои таланты показали около 250 артистов.
Для взрослых и детей развернули площадки с мастер-классами и пленэром. На полевой кухне гостей угощали различными блюдами.
Торжества в честь Дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия стали традицией для округа. Концерт провели при поддержке администрации Химок.
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Химки
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