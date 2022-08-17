Более 50 ученых и специалистов получат жилье в Подмосковье на льготных условиях

Свидетельства на получение социальной ипотеки молодым ученым и специалистам Подмосковья вручили в Доме правительства Московской области. Сертификаты победители получили из рук зампредседателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

«В этом году на участие в конкурсе было подано 138 заявок, из них было отобрано 57 победителей — 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов Подмосковья. Они смогут получить жилье в регионе на льготных условиях: Правительство Московской области выплатит основной долг, а участники программы — только проценты по кредиту. Таким образом, число обладателей жилья по программе „Социальная ипотека“ составит уже 649 человек», — сказала Екатерина Зиновьева.

Обладателями свидетельств программы «Социальная ипотека» стали ученые и специалисты Объединенного института ядерных исследований (Дубна), РКК «Энергия» (Королев), НПО «Энергомаш» (Химки), НПП «Исток» им. А. И. Шокина (Фрязино) и других научных организаций региона.

Лидерами по количеству выданных сертификатов в этом году стали Королев, Химки, Дубна и Черноголовка.

Для поддержки научных кадров в Московской области, помимо программы «Социальная ипотека», ежегодно проводится конкурс на получение премии губернатора в сферах науки, технологий, техники и инноваций для молодых ученых и специалистов. В результате конкурса 15 победителей получают по 700 тысяч рублей.

Ранее Андрей Воробьев анонсировал программу льготной ипотеки для научных работников Подмосковья.