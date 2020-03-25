Более 50 тысяч школьников переходят на дистанционное обучение в Балашихе
«У нас уже есть опыт проведения дистанционного обучения. Наши учителя имеют возможность через школьный портал проводить различные занятия. За неделю до начала каникул в нашем лицее было введено свободное посещение, и мы уже отработали с ребятами ту схему, по которой будут проходить занятия. Сейчас мы отрабатываем все технологические нюансы, которые позволят нам эффективно вести образовательный процесс», — сказал директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов.
Белоусов отметил, что сейчас на территории всей Московской области введены каникулы. Но с 30 марта все ученики с 1 по 11 класс перейдут на обучение в дистанционном формате.
Все участники образовательного процесса получили инструкции по переходу на дистанционное обучение. Школьники зарегистрировались на онлайн-платформах и получили доступ к обучающим материалам. Также они получают практические задания на дом, решают тесты и получают оценки.
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