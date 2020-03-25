Более 50 тысяч школьников переходят на дистанционное обучение в Балашихе

Более 50 тысяч школьников переходят на дистанционную форму обучения в Балашихе. Удаленно будут работать и около трех тысяч учителей. Такие меры приняты для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«У нас уже есть опыт проведения дистанционного обучения. Наши учителя имеют возможность через школьный портал проводить различные занятия. За неделю до начала каникул в нашем лицее было введено свободное посещение, и мы уже отработали с ребятами ту схему, по которой будут проходить занятия. Сейчас мы отрабатываем все технологические нюансы, которые позволят нам эффективно вести образовательный процесс», — сказал директор Балашихинского лицея Дмитрий Белоусов.

Белоусов отметил, что сейчас на территории всей Московской области введены каникулы. Но с 30 марта все ученики с 1 по 11 класс перейдут на обучение в дистанционном формате.

Все участники образовательного процесса получили инструкции по переходу на дистанционное обучение. Школьники зарегистрировались на онлайн-платформах и получили доступ к обучающим материалам. Также они получают практические задания на дом, решают тесты и получают оценки.

Постановлением губернатора Московской области Андреем Воробьевым в Подмосковье введен режим повышенной готовности по предотвращению распространения коронавируса.

Ранее Андрей Воробьев ответил на вопросы школьников и родителей об учебе на удаленке