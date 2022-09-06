Больше 50 тысяч малых и средних предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье в 2022 году | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 18:52 (обновлено: 06 сентября 2022, 20:24) Поделиться Telegram

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Viber Больше 50 тысяч малых и средних предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье в 2022 году

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Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, почти половина из новых предпринимателей открыли бизнес летом. Большинство из них захотели заниматься торговлей, логистикой и строительством.

В Подмосковье активно продолжает расти число предпринимателей: с начала 2022 года в регионе зарегистрировано 50 308 субъектов малого и среднего бизнеса, из них более 8,6 тысячи — это юридические лица и около 41,7 тысячи — ИП.

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«Отмечу, что только за лето в Московской области было зарегистрировано порядка 24,3 тысячи новых компаний — почти половина от общего количества с начала года», — сообщила Екатерина Зиновьева.

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Большая часть компаний зарегистрирована в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств. 23,5 тысячи человек начали развивать эти направления в Подмосковье. Еще 5,5 тысячи предпринимателей сконцентрировались на транспортировке и хранении, стройками занялись 4,6 тысячи жителей региона.

Для сравнения: в период с января по август прошлого года в Подмосковье было зарегистрировано 46,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, что на несколько тысяч меньше текущих показателей.

С 1 сентября в Подмосковье заработали новые поддержки бизнеса, о которых рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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