Подмосковье 04 марта 2023, 22:02 Более 50 тонн гуманитарной помощи собрали для бойцов СВО в Подольске за 8 часов

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В Подольске всего за восемь часов собрали более 50 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих. Сбор провела благотворительная акция «Подольск помогает».

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В пункты сбора приходили семьи с детьми, студенты, активисты молодежных и ветеранских организаций, юнармейцы, сотрудники крупных промышленных предприятий и небольших компаний.

Жители передали военнослужащим лекарства, продукты, одежду, технику и многое другое. Все это вскоре отправят в зону СВО.

Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1 работает в Подольске ежедневно.

Ранее сообщалось, что жены участников СВО поблагодарили губернатора Подмосковья Воробьева за поддержку во всех вопросах.

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