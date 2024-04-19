Подмосковье 19 апреля 2024, 22:52 Более 50 студентов медколледжей прошли практику в Лобне

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Студенты медицинских колледжей Москвы и Московской области, обучающиеся по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело», проходят практику в стационаре и поликлиниках Лобненской больницы. Они получают практические навыки под наблюдением опытных медработников.

Большинство студентов сами выбрали подразделения больницы для прохождения практики. Перед ее началом все студенты проходят обязательный вводный инструктаж. По словам главной медицинской сестры Светланы Сапоговой, практика помогает будущим специалистам усвоить и закрепить теоретические знания, подготовиться к самостоятельной работе и определиться с будущим местом трудоустройства.

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Привлечение молодых специалистов является ключевым приоритетом в системе здравоохранения Московской области. Взаимодействие с медицинскими образовательными учреждениями играет важную роль в развитии кадровой политики Лобненской больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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