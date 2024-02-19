Подмосковье 19 февраля 2024, 18:36 Более 50 случаев запаркованности контейнерных площадок выявили в Подмосковье за сутки ГУСТ МО

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Жителям Московской области напоминают, что припаркованные у контейнерных площадок автомобили мешают проезду мусоровозов. При обнаружении подобных ситуаций водители спецтехники могут отправить фото нарушения в чат-бот. Только за сутки в Подмосковье получили 52 сообщения по данной тематике.

Больше всего нарушений за 24 часа зафиксировали в Солнечногорске. В ГУСТ МО напоминают, что за правильностью парковок также следят народные инспекторы. Они фиксируют нарушения на портале «Добродел». Фото или видео нужно снять таким образом, чтобы был виден автомобиль и госномер.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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