Подмосковье 11 мая 2023, 15:25 Более 50 протоколов составили в Подмосковье за нарушение правил пожарной безопасности в лесу на выходных

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Сотрудники лесной охраны Подмосковья выписали 53 протокола за нарушение правил пожарной безопасности на вторых майских праздниках. Больше всего случаев зафиксировали в Клину и Подольске.

«С 6 по 9 мая проведено свыше 300 патрулирований земель лесного фонда, во время которых были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Составлено 53 административных протокола», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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По 10 нарушений выявили в Дмитровском и Звенигородском лесничествах, по 11 в Истре и Ногинске. В Клину обнаружили 26 нарушителей, в Подольске 16.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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