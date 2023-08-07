Подмосковье 07 августа 2023, 12:30 Более 50 мероприятий проведут в рамках фестиваля «Традиция» в Одинцове 19 августа Министерство культуры и туризма МО

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В усадьбе Захарово музея-заповедника Александра Пушкина и одноименном парке в Одинцове пройдет литературно-музыкальный фестиваль «Традиция». Его проведут 19 августа. В этот день запланировали более 50 событий, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль проводится в усадьбе уже в восьмой раз. Впервые его посетили семь тысяч человек. В прошлом году мероприятия собрали более 15 тысяч зрителей.

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В этом году участников ждут концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли для детей, мастер-классы и народные забавы для всей семьи, традиционные промыслы и кухня. Идеологами и составителями программы выступили режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.

Фестиваль проведут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«„Традиция“ — семейный фестиваль для любителей искусства всех возрастов. Это музыка, история, поэзия, философия, литература и многое другое. В программе фестиваля — выступления деятелей культуры, музыкантов», — сообщил гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Также фестиваль поддержат министерство культуры России, министерство культуры и туризма Московской области и администрация Одинцова. Вход свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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