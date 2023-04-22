Подмосковье 22 апреля 2023, 17:25 Более 50 лучших работников Лосино-Петровского наградили дипломами в честь праздника труда

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В зале Биокомбинатовского дома культуры в Лосино-Петровском прошло награждение лучших работников округа. Дипломы и грамоты получили более 50 человек. Мероприятие приурочили к празднику труда.

«Я считаю, что это необходимо. Это стимулирует нас. У нас коллектив очень хороший. Директор у нас вообще замечательный человечек», — заявила контролер режимного отдела ООО «Царицыно Эталон» Людмила Королькова.

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В округе чествовали врачей, слесарей, учителей, дворников, руководителей предприятий и простых нянечек.

«День труда важен для нас в жизни физически. Труд облагораживает человека. Поэтому нам нужен этот праздник обязательно», — сообщила директор ООО «Царицыно Эталон» Инна Романюк.

Основной целью праздника является популяризация работников различных отраслей, чествование ветеранов и достижений предприятий округа.

«Городскому округу, в первую очередь, нужно показать, что мы в условиях санкций недружественных партнеров не только не просели по доходам в бюджет, но и выросли. И это большая заслуга наших предприятий. У нас три крупных предприятия, четыре средних и 61 малое», — рассказал глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав.

Также на мероприятии отметили коллективы предприятий, учреждений, трудовые династии. Перед лучшими работниками округа выступил Щелковский духовой оркестр и его солисты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил специалистов органов местного самоуправления Московской области с профессиональным праздником.

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