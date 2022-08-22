Более 50 лесных пожаров потушили в Подмосковье за неделю

За минувшую неделю лесные пожарные Подмосковья смогли ликвидировать сразу 55 пожаров. Причем, 16 из них удалось потушить в выходные дни. На тушении было задействовано 239 единиц техники и 523 человека личного состава лесопожарных служб. Каждый пожар удавалось ликвидировать прямо в день обнаружения.

«Пожары ликвидированы в Орехово-Зуевском (15), Ногинском (13), Виноградовском (7), Егорьевском (2), Бородинском (2), Звенигородском (2), Шатурском (2), Подольском (2), Московском учебно-опытном (2), Клинском (2), Луховицком (2), Дмитровском (1), Талдомском (1), Волоколамском (1), Истринском (1) лесничествах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Как отметил Филимонов, с начала года в лесах Московской области удалось ликвидировать 183 пожара, их общая площадь составила 129,46 гектаров. При этом среднегодовые показатели превышены не были. В прошлом году за тот же самый период произошло 186 пожаров.

В период с 22 по 24 августа на большей части территории Подмосковья ожидается четвертый или пятый класс опасности. Сейчас в Московской области установилась жаркая солнечная погода. Осадки остаются маловероятными. Утром 22 августа в Подмосковье было обнаружено шесть пожаров на площади примерно 3 гектара.

Жителям Московской области напоминают, что с 19 по 28 августа было решено ограничить пребывание людей и въезд транспортных средств на лесной территории. Всех просят временно отказаться от посещения лесов. Если обнаруживается пожар, нужно сразу же позвонить по телефону лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.