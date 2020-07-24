24 июля 2020, 11:50
Более 50 кладбищ благоустроят в Подмосковье до конца года
Свыше 50 кладбищ Подмосковья благоустроят до конца текущего года. Их приведут к региональному стандарту. Всего в области сегодня насчитывается 1632 кладбища. Это общественные и вероисповедальные пространства.
За шесть месяцев 62 таких места признали соответствующими стандарту. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
На начало 2020 года органами местного самоуправления муниципальных образований региона, в ведении которых находятся данные кладбища, за счет средств местных бюджетов благоустроены 409 кладбищпресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
Сегодня органы местного самоуправления продолжают работы по благоустройству кладбищ.
Московскую область включили в число самых облагороженных регионов. Доля населенных пунктов с благоприятной городской средой составила 81%.
А ранее министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что, несмотря на условия пандемии, до конца года преобразятся еще 46 общественных пространств.