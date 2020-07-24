Более 50 кладбищ благоустроят в Подмосковье до конца года

Свыше 50 кладбищ Подмосковья благоустроят до конца текущего года. Их приведут к региональному стандарту. Всего в области сегодня насчитывается 1632 кладбища. Это общественные и вероисповедальные пространства.

За шесть месяцев 62 таких места признали соответствующими стандарту. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья. На начало 2020 года органами местного самоуправления муниципальных образований региона, в ведении которых находятся данные кладбища, за счет средств местных бюджетов благоустроены 409 кладбищ пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья. Сегодня органы местного самоуправления продолжают работы по благоустройству кладбищ. Московскую область включили в число самых облагороженных регионов. Доля населенных пунктов с благоприятной городской средой составила 81%. А ранее министр благоустройства Михаил Хайкин отметил, что, несмотря на условия пандемии, до конца года преобразятся еще 46 общественных пространств.