Подмосковье вошло в топ-3 самых облагороженных регионов

Московскую область включили в число самых облагороженных регионов России. В Подмосковье доля населенных пунктов с благоприятной городской средой составила 81%.

Данные о состоянии городов в различных областях РФ предоставил Минстрой, сообщил сайт NEWS.ru. Подмосковье занимает третье место в списке, уступив только Москве и Санкт-Петербургу.

Источник фото: сайт NEWS.ru

В топ-5 по уровню благоустройства вошли Ярославская и Тюменская области. В первой доля облагороженных городов составила 64%, во второй — 60%.

Хуже всего дела обстоят в Кемеровской области, где благоустроено только 5% населенных пунктов. Аналогичная ситуация складывается в Иркутской и Волгоградской областях. Замкнули пятерку антилидеров набравшая 6% Кировская область и Сахалинская область с 7%.

В Камчатском крае, Калмыкии и Хакасии, как выяснилось, городов с благоприятной средой нет вовсе.

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров заметил, что благодаря комфортной городской среде город получает толчок для развития и становится интересным для бизнеса.

Архитектор-урбанист Андрей Иванов перечислил свойства, которые, по его мнению, делают населенный пункт идеальным с точки зрения городской среды. Это небольшая численность жителей — от 200 до 500 тысяч человек, — ремесленные или инновационные производства, которые обеспечивают жителей работой, и обжитой веками исторический центр.

«Какие-то пешеходные зоны, небольшие туристические места, небольшие улицы. Чтобы вокруг него была хорошая неиспорченная природа и возможность отдыха на открытом воздухе, река, озера или горы вокруг», — описал Иванов такой город.

В нем также отсутствуют пробки, а возможностей передвигаться пешком или на велосипедах, наоборот, должно быть много. Вместо крупных торговых центров лучше разместить небольшие магазины и рестораны.

В рейтинге инвестиционной привлекательности Подмосковье находится на пятом месте среди других субъектов РФ.