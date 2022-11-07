Более 5 тысяч человек побывали на «Ночи искусств» в библиотеках Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 15:09 Более 5 тысяч человек побывали на «Ночи искусств» в библиотеках Подмосковья

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Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла в библиотеках Подмосковья 3 и 4 ноября. По данным Министерства культуры и туризма региона, почти 200 читален приготовили для гостей выставки, концерты и другие мероприятия.

«В библиотеках прошли семейные викторины, мастер-классы, презентации книг, литературно-музыкальные вечера, а также встречи с поэтами и краеведами. Более пяти тысяч жителей посетили эти мероприятия», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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Кроме того, в рамках «Ночи искусств» свои программы представили 14 государственных и 30 муниципальных музеев Подмосковья, театры и дома культуры. Акция проходит в регионе с 2013 года и объединяет ценителей разных видов творчества. Основная задача — показать разные форматы искусства и сделать его доступнее жителям городов, сел и деревень.

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Ранее стало известно, что Подмосковье привлечет множество туристов на новогодние праздники. Регион стал одним из самых востребованных в России по числу бронирований на зимние каникулы.