Подмосковье стало одним из самых востребованных направлений для новогоднего туризма в России | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 14:39 Подмосковье стало одним из самых востребованных направлений для новогоднего туризма в России

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Россияне начали активно бронировать отели и гостевые дома на новогодние каникулы. По данным Ассоциации туроператоров страны, Подмосковье входит в число регионов, наиболее востребованных у туристов.

В Министерстве культуры и туризма Московской области подтвердили, что отели и гостевые дома Подмосковья активно бронируют жители всех регионов России. Высокий уровень качества предоставления услуг, богатая инфраструктура и наличие в каждом городском округе большого количества достопримечательностей делают регион очень привлекательным для туристов. В новогодние праздники каждый музей, театр или дом культуры готовит большую праздничную программу для гостей, в парках заливают катки, а на городских площадях устраивают зимние ярмарки. Такой комплексный подход нравится туристам, о чем свидетельствуют данные о бронированиях. Почти все отели и гостиницы для размещения групп уже заняты на новогодние праздники.

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Помимо Московской области в число наиболее популярных новогодних маршрутов вошли Москва, Санкт-Петербург, Карелия, Сочи, а также Северо-Кавказский федеральный округ.

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