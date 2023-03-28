Подмосковье 28 марта 2023, 04:30 Более 490 тысяч поездок оплатили пассажиры МТППК на турникетах за два года АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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Пассажиры экспрессов «Ласточка» на Ленинградском направлении совершили более 490 тысяч поездок за два года. Они оплатили их банковскими картами или смартфоном на турникетах, сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).

Технология действует с 21 марта 2021 года. Ее назвали «Быстрый Путь».

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Списание средств происходит после прикладывания банковской карты или устройства с технологией бесконтактной оплаты к турникетам на начальной и конечной станции маршрута. Система сама вычисляет нужный тариф и автоматически списывает его со счета пассажира.

Сейчас компания переходит на единую билетную систему, которая с открытием МЦД-3 позволит пассажирам получить все преимущества Московского транспорта. Например, они смогут оплачивать свои поездки картой «Тройка» и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца 2023 года территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».