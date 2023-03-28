28 марта 2023, 04:30
Более 490 тысяч поездок оплатили пассажиры МТППК на турникетах за два года
Пассажиры экспрессов «Ласточка» на Ленинградском направлении совершили более 490 тысяч поездок за два года. Они оплатили их банковскими картами или смартфоном на турникетах, сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
Технология действует с 21 марта 2021 года. Ее назвали «Быстрый Путь».
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Списание средств происходит после прикладывания банковской карты или устройства с технологией бесконтактной оплаты к турникетам на начальной и конечной станции маршрута. Система сама вычисляет нужный тариф и автоматически списывает его со счета пассажира.
Сейчас компания переходит на единую билетную систему, которая с открытием МЦД-3 позволит пассажирам получить все преимущества Московского транспорта. Например, они смогут оплачивать свои поездки картой «Тройка» и бесплатно пересаживаться на метро и МЦК.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца 2023 года территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Поезда
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