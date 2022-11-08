Более 48 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 15:26 Более 48 миллионов человек посетили парки Подмосковья с начала года

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Парки культуры и отдыха Московской области за 10 месяцев 2022 года посетили более 48 миллионов человек. Востребованность этих зон отдыха на природе ежегодно увеличивается более чем на 25%.

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«С января по октябрь наши парки посетили 48,1 миллиона, что на 12,3 миллиона человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Высокая востребованность природных зон отдыха способствует постоянному развитию этих территорий, созданию новых точек притяжения и повышению качества предоставляемых услуг», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Среди парков крупных городов самыми посещаемыми стали «Пехорка» в Балашихе (более 1,8 миллиона человек), городской парк в Мытищах, Одинцовский парк имени Лазутиной, «Экоберег» в Химках и «Сказочный» в Красногорске.

В средних городах лидерами по количеству гостей стали парк «Елочки» в Домодедове (более 1,2 миллиона посещений), Сестрорецкий в Клину и парк «Кривякино» в Воскресенске. В малых городах в топ-3 вошли парки Павловского Посада, Каширы и Шаховской.

С января в Подмосковье изменился облик 48 парков. Их преобразили и сделали комфортными для отдыха. Количество благоустроенных мест вырастет до 60 к концу ноября, о чем сказал губернатор региона Андрей Воробьев.