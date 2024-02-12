Подмосковье 12 февраля 2024, 17:53 Более 45 техаварий устранили силами «Газпром теплоэнерго» в Подмосковье за неделю Unsplash

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Компания «Газпром теплоэнерго МО» подвела итоги работы за неделю. Так, с 5 по 11 февраля в Подмосковье устранили 47 технологических нарушений. При этом примерно в четверти из них причиной послужило прекращение подачи электроэнергии или холодной воды со стороны поставщиков ресурсов на котельные «Газпром теплоэнерго МО».

Специалисты провели аварийно-восстановительные работы в Серпухове, Клину, Пушкино, Сергиевом Посаде и других округах. Например, в Солнечногорске за неделю устранили 12 нарушений в работе котельных и на тепловых сетях. Отмечается, что в пяти случаях причиной инцидентов на котельных стало отключение поставок на них холодной воды или электричества сторонними организациями. На данный момент в работе находятся мобильные источники у котельных ГЭМЗ, ЦМИС, а также на улицах Почтовая, Рабочая, 3-я Урицкого и в деревне Ложки.

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