Подмосковье 20 февраля 2023, 19:52 Более 44 тысяч многоквартирных домов Подмосковья капитально отремонтируют до 2049 года

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Более 44 тысяч многоквартирных домов в Московской области собираются привести в порядок. Программа капремонта в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» рассчитана до 2049 года.

«В Подмосковье с 2014 года в рамках программы капитального ремонта произведен ремонт 16 тысяч домов. В 2022 году капитально отремонтировано 3849 домов», — сообщил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

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По его словам, в этом году в Подмосковье отремонтируют 1151 многоквартирный дом.

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Ознакомиться с адресной программой многоквартирных домов Подмосковья можно на интерактивной карте Фонда капремонта.

Ранее губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили, что в этом году в регионе благоустроят порядка 450 объектов. В прошлом году привели в порядок 436 общественных пространств.

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