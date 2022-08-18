Более 430 гектаров почвы подготовили в Подмосковье для посадки леса

Трудоемкий процесс, основная цель которого — улучшить приживаемость молодых саженцев, проведен на 436, 65 гектара земли в Московской области. Вскоре здесь посадят новый лес.

Подготовка почвы — решающее условие приживаемости, сохранности и роста лесных культур в первые годы жизни. Это механическая работа с использованием специальной техники, которая улучшает физические свойства земли, а также избавляет участок от сорняков.

«Работы уже выполнены на 97% территорий от календарного плана. 14 лесничеств из 19 уже полностью завершили подготовку почв», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов объяснил, что лесные плуги делают глубокие борозды, в которые впоследствии будут высажены деревья. Если все сделано правильно, то почва не потеряет основной запас своих питательных веществ и сможет хорошо питать саженцы. Они начнут расти только тогда, когда корни разрастутся и проникнут в наиболее богатый гумусовый слой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.