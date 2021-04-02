Более 42 тысяч заявлений в первый класс подали в Подмосковье за день

После того как 1 апреля в Подмосковье открыли онлайн-прием заявок для зачисления в первые классы школ, их подали уже 42 тысячи раз за день. Это отметила министр образования региона Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что подать заявку можно через портал госуслуг. Раньше мамам и папам требовалось приносить все документы в школу.

С этого года документы проверяют удаленно — это сделали для удобства родителей Ирина Каклюгина.

По словам министра образования, сама процедура понятная и простая. Портал работает круглосуточно.

Сейчас подать документы можно в школу по месту регистрации ребенка, а с 6 июля — в любую другую. Запись на зачисление в первый класс продлится до 30 июня.