Подмосковье 19 декабря 2022, 16:53 Более 400 спортсменов приняли участие в соревнованиях по синхронному плаванию в Чехове Пресс-служба «Мострансавто»

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Международные соревнования по синхронному плаванию «Русская матрешка» прошли во дворце спорта «Олимпийский» в Чехове с 14 по 18 декабря. Участников соревнований перевозили автобусы «Мострансавто». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов 2010 года рождения и младше из Сингапура, Узбекистана, Казахстана и Белоруссии, а также представители более 20 регионов России.

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Автобусы «Мострансавто» встречали спортсменов и их сопровождающих в аэропортах и на вокзалах Москвы и Подмосковья, перевозили к местам соревнований из гостиниц и обратно. Все транспортные средства проходили предрейсовый контроль.

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