Подмосковье 19 мая 2023, 15:24 Более 400 рейдов провели на железной дороге Подмосковья с начала года

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С начала 2023 года на железной дороге в Московской области прошло более 400 профилактических рейдов. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«В Подмосковье продолжают проводить комплекс мероприятий по снижению числа смертельных случаев на железной дороге. Один из самых эффективных методов — профилактические рейды на станциях, благодаря которым удается предотвращать нарушения правил безопасности», — рассказала зампред правительства Подмосковья Анна Кротова.

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По ее словам, с начала года выявили более двух тысяч нарушителей. Также на самых травмоопасных станциях региона рейды проводят ежедневно. Это Люберцы-1, Быково в Раменском и Павловский Посад.

В этом году на железной дороге погибло более 60 человек. Из них 30 нарушали правила безопасности на железнодорожных станциях и пешеходных переходах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. Также в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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