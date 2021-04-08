Более 400 литров донорской антиковидной плазмы помогли пациентам в Подмосковье

Свыше 430 литров антиковидной плазмы, полученной от доноров, применили в Подмосковье для лечения людей с коронавирусом. Кровь начали заготавливать еще в мае прошлого года.

Ее собирали, перерабатывали и хранили на областной станции переливания крови. Здесь же осуществляли и выдачу плазмы с антителами.

Об этом сообщила главный врач станции Мария Аппалуп. По ее словам, антиковидная плазма важна для больниц.

Ее применяют для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19. Она помогает нейтрализовать вирус Мария Аппалуп.

Наибольшее число заявок на антиковидную плазму поступает из больниц в Сергиевом Посаде, Видном, Люберцах, Коломне, Орехово-Зуеве.

Московская областная станция переливания крови принимает доноров без выходных — с 8:00 до 14:00. Это делают по адресу: Москва, улица Металлургов, дом № 37А.

Точные подробности можно узнать на сайте mospk.life. Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.