Плазма против СОVID-19: кто и как может стать донором?

Источник фото: телеканал «360»

Ирина переболела СОVID-19 недавно, и на ее счастье — в легкой форме. Сейчас она ждет финальной сдачи анализов, ведь просто прийти и стать донором нельзя.

«Если у меня есть возможность помочь другим без вреда для себя и своих близких, то почему бы этого не сделать?» — делится донор Ирина Гурова.

Источник фото: телеканал «360»

Ирина даже пошла ради этого на гастрономические жертвы. Три дня перед сдачей плазмы нельзя есть мясо, рыбу, сладкое и много чего еще.

«Нельзя шоколад, кофе, молоко, сыр, яйца. Только можно каши на воде, крупы отварные. Я сидела на сухарях и воде», — рассказывает Ирина.

Источник фото: телеканал «360»

Для сдачи плазмы у переболевших СОVID-19 должно быть необходимое количество антител: примерно 40-50 единиц. У Иры, например, больше 300. Это очень хороший результат.

«Донором может стать любой дееспособный гражданин от 18 до 55 лет, у которого нет противопоказаний к донации», — рассказал заведующий отделением трансфузиологии НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Александр Костин.

Источник фото: телеканал «360»

Выходит, требования к состоянию здоровья такие же, как при обычной сдаче крови. Только тут кровь донору возвращают, забирают только плазму — 600-650 миллилитров. Эту желтую жидкость будут вводить больным СОVID-19, чтобы организм смог побороть вирус.

«По-прежнему это все еще является экспериментальным методом лечения. Хотя мы кое-какие результаты уже подсчитали и мы поняли, что она, конечно, не панацея, но у части пациентов она срабатывает в первые шесть-восемь часов, у кого-то в течение первых трех суток», — объяснил заведующий отделением трансфузиологии НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Александр Костин.

Источник фото: телеканал «360»

Часть пациентов не ощутит эффекта, и метод, скорее, сработает у тех, кто заболел только-только. Но процедура все равно очень востребованная, ведь немаленький процент заразившихся после нее идет на поправку.

«Когда у пациента нет собственных антител еще, а вирус уже оказывает свое поражающее действие, иммунная система не может на него нацелиться, в этой ситуации приходят на помощь другие антитела, которые мы можем позаимствовать у донора», — сказал Александр Костин.

За сдачу антиковидной плазмы платят пять тысяч рублей. Если вы решитесь стать донором, просто звоните на горячую линию: +7 495 870-45-16, она работает ежедневно, с 9 до 19. Если с организмом все в порядке, процедура не доставит никаких проблем. Ограничения после минимальны: никаких физических нагрузок и сауны в день сдачи материала.