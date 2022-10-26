Более 400 культурных мероприятий провели в Подмосковье для детей из ДНР и ЛНР с февраля | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 18:53 Более 400 культурных мероприятий провели в Подмосковье для детей из ДНР и ЛНР с февраля

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В Подмосковье прошло более 400 культурно-массовых мероприятий для приехавших из Луганской и Донецкой народных республик с февраля. Также в регионе организовано обучение в учреждениях допобразования сферы культуры для девяти учащихся.

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Культурные мероприятия проходили в том числе и в рамках специальных благотворительных акций федеральных театров «Открытый занавес» и федеральных музеев «Открытый музей».

Восьми учащимся из ЛНР и ДНР оказали помощь в оформлении «Пушкинской карты» в Московской области.

В этом учебном году в Подмосковье планируют провести еще более ста культурных мероприятий для приехавших из ЛНР и ДНР детей.

Ранее сообщалось, что волонтеры в Котельниках собрали гумпомощь для малоимущих семей и беженцев.