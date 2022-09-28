Волонтеры в Котельниках собрали гумпомощь для малоимущих семей и беженцев | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 00:16 Поделиться Telegram

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Viber Волонтеры в Котельниках собрали гумпомощь для малоимущих семей и беженцев

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Благотворительная акция прошла в Котельниках в рамках регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Ребята помогают многодетным семьям и малоимущим жителям, а также беженцам, которые обращаются в социальные структуры или лично в органы местного самоуправления.

«Акция у нас происходит с определенной периодичностью, конечно. В период пандемии — это было в ежедневном режиме. Сейчас вектор сменился. Помимо оказания помощи жителям нашего округа, также всеми жителями, бизнесом собираем гуманитарную помощь в пунктах сбора. У нас их два. И отправляем транспорт в ЛДНР с гумпомощью», — сказал заместитель начальника Управления развития социальной сферы администрации г. о. Котельники Игорь Краевой.

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По словам волонтеров, в первую очередь поддержка нужна детям. Для них собирают не только детское питание и продукты, но и игрушки, книжки и фломастеры с альбомами для рисования. Для сбора помощи нуждающимся жителям ЛДНР в городском округе открыто два пункта приема гуманитарной помощи.

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Ранее сообщалось, что более 32 тонн гуманитарной помощи для Донбасса собрали в Химках.

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